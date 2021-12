Städtische Wohnungsbaugesellschaft Nordhausen pflanzt 80 neue Bäume

Die neu gepflanzten Bäume an der Windlücke in Nordhausen.

Nordhausen. Windlücke und Gumpestraße erhalten Ersatzpflanzungen.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) lässt derzeit in Nordhausen-Nord 80 Bäume pflanzen. „Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit der Stadt Nordhausen, gepflanzt wird im Bereich Windlücker Weg und an der Gumpestraße“, berichtet SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan. Noch bis Anfang Dezember kommen 34 Apfel-, Pflaumen- und Birnenbäume sowie 46 Laubbäume in die Erde. Ausgewählt wurden vom Planungsbüro LA 21 aus Nordhausen Feldahorn, gewöhnliche Maulbeere, Hainbuche und Holzapfel. Umgesetzt werden die Pflanzungen von der Ellricher Baumschule Benjamin August. Die SWG investiert rund 80.000 Euro.

Bei dem Projekt handelt es sich um Pflanzungen, mit denen gefällte Bäume im Areal der Hanglandschaft Nord ersetzt werden sollen. Diese Bäume mussten in Vorbereitung aufgrund ihres Alters und Zustandes sowie ihres Standortes oder ihrer Größe gefällt werden: unter anderem für eine Umverlegung der Erdgastrasse und für bauvorbereitende Arbeiten für die neugebauten Mehrfamilienhäuser auf dem einstigen Sportplatzgelände. Laut Baumschutzsatzung der Stadt Nordhausen ist die SWG verpflichtet, diese gefällten Bäume durch Neupflanzungen zu ersetzen. Mit den aktuellen Nachpflanzungen setzt die SWG diese Vorgabe um.