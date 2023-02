Stärker als vor einem Jahr: Erdbeben erschüttert Bleicherode

Bleicherode. In der Nacht zum Samstag wurden einige Kalistädter aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache der Erschütterungen in der Tiefe stehen noch nicht fest.

In der Nacht zum Samstag hat es in Bleicherode ein leichtes Erdbeben gegeben. Um 1.51 Uhr wurde diese seismische Aktivität aufgezeichnet. Auf der Richterskala wurde ein Wert von 1,6 erreicht. Das Epizentrum lag nach Angaben der Universität Jena im Süden von Bleicherode zwischen Obergebraer Straße und Postweg. Einige Bleicheröder hatte das Beben aus dem Schlaf gerissen, manch einer hörte die Gläser im Schrank klirren.

Die neuerliche Erschütterung fiel stärker aus als das Beben am 11. Januar vorigen Jahres, das mit 1,0 knapp über der Meldeschwelle für seismische Ereignisse gelegen hatte und in der Grube Bleicherode-Sollstedt lokalisiert worden war.

Wie der Seismologie-Verbund Mitteldeutschland im Internet weiter mitteilte, ereignete sich das Beben am Samstag in einer Tiefe von einem Kilometer Tiefe. Es wurde als induziert, also nicht natürlich eingestuft. Ob und inwiefern es mit dem Bergbau zusammenhängt, konnte Deusa-Geschäftsführer Peter Davids am Samstag noch nicht sagen.

Zuständig für die Bergbauüberwachung im Freistaat ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Dieses betreibt seit 2020 eine seismologische Station in Münchenlohra.