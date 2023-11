Starke Bilanz für Nordhausen: 17 Gesamtsieger in dieser Saison beim Nordthüringer Volksbank-Laufcup

Nordhausen. Das Laufjahr ist in Nordhausen vorüber. Es war im Laufcup wieder eine spannende Saison mit großartigen Leistungen, dramatischem Finale und vielen Talenten. 49 Südharzer gewinnen Pokale. Wir verraten ihre Namen.

Laufen macht Spaß. Das denkt vielleicht nicht jeder Freizeitsportler, wenn er beim Harztor-Lauf den Ilfelder Poppenberg erklimmen muss oder wenn im Ellricher Stadtwald der Weg ins Ziel nur über den Anstieg vom Pfaffenborn zum Kaiserblick führt. Aber am Ende jedes Rennens verschwinden alle Selbstzweifel, schüttet der Körper nur noch Glückshormone aus. Jeder Läufer kennt das wohlige Gefühl der Zufriedenheit, sobald er die angestrebten Kilometer gemeistert und die Ziellinie überquert hat.

Wettkämpfe sind Höhepunkte. Das Training ist der Alltag. Eine Möglichkeit, sich immer wieder neu zu motivieren, um auch bei Wind und Wetter die Laufschuhe zu schnüren, ist die Teilnahme an Laufserien. Punkte sammeln für einen Cup – das bereitet Vergnügen. Viele Südharzer wissen das. Deshalb ist der Nordthüringer Volksbank-Laufcup so beliebt.

Nordhausen: Herausragende Saison-Leistung für die Läufer aus dem Landkreis

In der abgelaufenen Saison haben acht Etappen die Serie gebildet. Mehr als 1800 Hobbyläufer finden sich in der Ergebnisliste wieder. Wer an mindestens vier Rennen teilgenommen hat, kommt in die Cup-Endwertung. In diesem Jahr haben dies 155 Freizeitsportler geschafft.

Silvia Schäfer aus Niedersachswerfen ist die Cup-Siegerin 2023 in der W 50. Foto: Jens Feuerriegel

Herausragend ist die Bilanz der Südharzer Läufer. In den 32 Altersklassen (AK) kommen 17 Gesamtsieger aus dem Kreis Nordhausen.

Die erfolgreichste Frau ist wie schon im vergangenen Jahr erneut Silvia Schäfer (W 50) aus Niedersachswerfen. 136 Gesamtpunkte stehen für sie zu Buche. Bei den Männern teilen sich zwei den Spitzenwert von 132 Punkten: Volker Trogisch (M 55) aus Ellrich und der Nordhäuser David Sperlich (M 35).

In den meisten Altersklassen ging es das ganze Jahr über spannend zu. Dreimal hatten die Saisonsieger den winzigen Vorsprung eines einzigen Punktes. So knapp triumphierte etwa in der W 45 Alexandra Krist vor Dana Winter. Auch in der U18 hatte Timon Rotter derart minimal die Nase vorn, musste sich Leon Woidschützke geschlagen geben.

Nordhausen: Zwei Athleten liefern sich ein filmreifes Duell zum Saisonfinale

Ein dramatisches Finale erlebte die M 35. Erst im letzten Rennen der Saison fiel die Entscheidung. Sebastian Hartmann spurtete im Sondershäuser Stadtpark auf der 5-km-Strecke als grandioser Laufsieger ins Ziel. Aber da der Hesseröder schon die maximal möglichen 100 Laufpunkte auf seinem Konto hatte, konnte er seiner Cup-Wertung nur noch die drei Streckenpunkte hinzufügen. Das war die Chance für den vorm Finale punktgleichen David Sperlich. Und die nutzte er. Der Nordhäuser meisterte in Sondershausen den 10-km-Lauf und errang den AK-Sieg, der ihm neben den vier Streckenpunkten auch zwei weitere Laufpunkte einbrachte. Das war der Goldpokal im Cup.

Der Nordhäuser David Sperlich gewinnt den Nordthüringer Cup 2023 in der M 35. Foto: Jens Feuerriegel

Nachwuchssorgen muss sich Nordhausen nicht machen. Es gibt etliche vielversprechende Talente – zum Beispiel Lea Festa (10) Lina Anders (12) oder Julian Chour (12).

49 Läufer aus dem Kreis Nordhausen erkämpfen Cup-Pokale in Gold, Silber oder Bronze

W U10: 2. Lisanne Skara (Nordhausen) 104 Punkte.

W U12: 1. Lea Festa (Nordhausen) 113 Punkte, 2. Alica Thelemann (Ellrich/Werna) 110 Punkte.

W U14: 1. Lina Anders (Nordhausen) 121 Punkte, 2. Adele Szumodalsky (Nordhausen) 115 Punkte.

W U16: 1. Mina Pauline Karl (Nordhausen) 127 Punkte, 2. Annabell Huck (Nordhausen) 120 Punkte.

W U18: 1. Chantal Steinecke (Rodishain) 110 Punkte.

W 20: 2. Anne Sophie Deterding (Nordhausen) 102 Punkte.

W 30: 2. Lisa Bohne (Görsbach) 116 Punkte.

W 35: 1. Franziska Walter (Bielen) 124 Punkte, 3. Nicole Meinhardt (Leimbach) 113 Punkte.

W 40: 1. Nadine Wiegand (Ellrich/Werna) 122 Punkte, 2. Jana Hartmann (Nordhausen) 105 Punkte.

W 45: 1. Alexandra Krist (Nordhausen) 126 Punkte, 2. Dana Winter (Nordhausen) 125 Punkte.

W 50: 1. Silvia Schäfer (Niedersachswerfen) 136 Punkte, 3. Kathrin Rotter (Nordhausen) 112.

W 55: 2. Ines Zimmermann (Bielen) 112 Punkte.

W 60: 1. Gabriele Adam (Nordhausen) 123 Punkte.

M U10: 1. Emil Dietrich (Nordhausen) 107 Punkte, 2. Timon Telemann (Nordhausen) 100 Punkte, 3. Bennet Hoffmann (Nordhausen) 96 Punkte.

M U12: 2. James Wiemann (Ellrich) 105 Punkte, 3. Arthur Schönemann (Nordhausen) 104 Punkte.

M U14: 1. Julian Chour (Nordhausen) 124 Punkte, 3. Bruno Winzler (Nordhausen) 103 Punkte.

M U16: 2. Jan Luca Kannenberg (Rodishain) 116 Punkte, 3. Laurent Winzler (Nordhausen) 114 Punkte.

M U18: 1. Timon Rotter (Nordhausen) 118 Punkte, 2. Leon Woidschützke (Nordhausen) 117 Punkte, 3. Tom Kohl (Nordhausen) 98 Punkte.

M U20: 2. Thilo Kühne (Nordhausen) 109 Punkte.

M 30: 2. Stefan Chour (Nordhausen) 120 Punkte.

M 35: 1. David Sperlich (Nordhausen) 132 Punkte, 2. Sebastian Hartmann (Hesserode) und Tom Schäfer (Niedersachswerfen) beide 129 Punkte.

M 40: 1. Sandro Elter (Uthleben) 121 Punkte, 2. Sven Hartmann (Nordhausen) 117 Punkte.

M 45: 1. Nico Anders (Nordhausen) 127 Punkte, 3. Steffen Schulz (Nordhausen) und Frank Thelemann (Ellrich/Werna) beide 115 Punkte.

M 50: 3. Andreas Schade (Harztor) und Norman Lehmann (Nordhausen) beide 118 Punkte.

M 55: 1. Volker Trogisch (Ellrich) 132 Punkte, 2. Maik Zimmermann (Nordhausen) 127 Punkte, 3. Jens Feuerriegel (Nordhausen) 122 Punkte.

M 60: 2. Tomas Camanguira (Ellrich) 119 Punkte.

M 65: 1. Uwe Chour (Nordhausen) 121 Punkte.

Die Termine für den Nordthüringer Laufcup 2024

24. Februar 2024: 46. Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen.

16. März 2024: 33. Possenlauf in Sondershausen.



13. April 2024: 46. Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen, bei dem erstmals auch Marathon in die Cup-Wertung kommt.

27. April 2024: 22. Stadtwaldlauf in Ellrich.

5. Mai 2024: 10. Harztor-Lauf in Niedersachswerfen, bei dem erstmals auch ein Marathon auf dem Programm steht.

9. Juni 2024: 41. Vogelberglauf in Bleicherode.

1. September 2024: 18. Citylauf in Nordhausen.

19. Oktober 2024: 30. Stadtparklauf in Sondershausen.