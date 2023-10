Starke Leistung: 65 Läufer aus dem Kreis Nordhausen haben noch die Chance auf einen Pokalgewinn

Nordhausen. Der Nordthüringer Volksbank-Laufcup steht vor seinem Saison-Finale. Das letzte Rennen des Jahres startet in Sondershausen. Die Cup-Abschlussfeier ist am 17. November geplant.

Das Finale steht vor der Tür. Der Sondershäuser Stadtparklauf am Sonnabend, 21. Oktober, ist die achte und somit letzte Etappe vom diesjährigen Nordthüringer Laufcup. Vor allem die Freizeitsportler aus Nordhausen blicken diesem Saisonabschluss voller Vorfreude entgegen. Ihre Zwischenbilanz kurz vor Ultimo ist beeindruckend, weil großartig.

65 Nordhäuser Hobbyläufer haben noch die Chance, einen der begehrten Cup-Pokale zu erringen. Mit 71 Jahren ist Bernd Zennecke der Älteste von ihnen. Die jeweils drei Erstplatzierten aller Altersklassen-Gesamtwertungen erhalten traditionell diese Trophäen in Gold, Silber oder Bronze. Dies ermöglicht die Nordthüringer Volksbank als Cup-Sponsor. Die Abschlussfeier mit Pokalübergabe ist am Freitag, 17. November, abends in der Hauptfiliale der Volksbank am Nordhäuser Taschenberg.

Wie stark die Läuferschar aus dem Kreis Nordhausen in diesem Jahr ist, beweist auch ein Blick auf die Spitzenreiter. In 22 der 33 Altersklassen rangieren derzeit Südharzer auf dem ersten Platz. Wenn all diese Ausgangspositionen auch im Sondershäuser Schlosspark verteidigt werden könnten, wäre es eine Steigerung zum Vorjahr. Denn für 2022 stehen 19 Cup-Gesamtsieger aus dem Kreis Nordhausen zu Buche – und insgesamt 43 Pokale.

Der letzte diesjährige Cup-Lauf in Sondershausen geht mit vier Rennen, in denen Punkte erzielt werden können, über die Bühne. Die beiden Hauptrennen sind zehn und fünf Kilometer lang. Online-Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 18. Oktober, möglich. Spätentschlossene können sich am Lauftag bis 45 Minuten vor dem Start melden, müssen aber zum Startgeld auch eine Nachmeldegebühr zahlen.

Bisher bilden erst 68 Läufer das Teilnehmerfeld. Diese überschaubare Resonanz ist für die Veranstalter vom Sportverein Glückauf Sondershausen noch kein Grund zur Unruhe. Erfahrungsgemäß sind viele Läufer späte Anmelder, nutzen dafür die letzten sechs Tage.

Im Vorjahr gewann Stephan Knopf aus Artern das 10-km-Rennen in Sondershausen vor Sebastian Hartmann aus Hesserode und Michael Müller vom Gastgeberverein. Auf der 5-km-Strecke sorgte Lukas Günther für einen Heimsieg vor den Nordhäusern Thilo Kühne und Laurent Winzler. Die schnellsten Frauen waren über zehn Kilometer Nancy Wittig aus Oldisleben vor Lisa Bohne aus Görsbach sowie über fünf Kilometer Nadine Wiegand aus Ellrich-Werna vor Ines Zimmermann aus Bielen.

Die erfolgreichsten Cup-Punktesammler aus dem Kreis Nordhausen nach sieben von acht Läufen

Weibliche Starter:

132 Punkte: Silvia Schäfer (Niedersachswerfen / W 50).

122:Alexandra Krist (Nordhausen / W 45).

121: Dana Winter (Nordhausen / W 45), Mina Pauline Karl (Nordhausen / W U16).

120: Gabriele Adam (Nordhausen / W 60).

119: Nadine Wiegand (Ellrich-Werna / W 40).

118: Fanziska Walter (Bielen / W 35).

Männliche Starter

126: Sebastian Hartmann (Hesserode / M 35), David Sperlich (Nordhausen / M 35) und Volker Trogisch (Ellrich / M 55).

123: Tom Schäfer (Niedersachswerfen / M 35) und Maik Zimmermann (Nordhausen / M 55).

122: Nico Anders (Nórdhausen / M 45).

121: Julian Chour (Nordhausen / M U 14).

120: Stefan Chour (Nordhausen / M 30).