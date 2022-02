Startschuss für das Finale am Bleicheröder Gymnasium - Schüler präsentieren Seminarfacharbeiten

Bleicherode. Bleicheröder Jugendliche sind auf dem Weg zum Abitur und präsentieren ihre Seminarfacharbeiten.

Die erste Abiturprüfung des Schiller-Gymnasiums gilt es zu bestehen, indem die Seminarfacharbeiten der jeweiligen Gruppen in den 12. Klassen verteidigt werden, berichtet Johannes Eichhorn, Pressebeauftragter des Gymnasiums. Ein Jahr lang haben die Abiturienten zu einem selbst gewählten Thema recherchiert, geforscht, sich ihre Gedanken gemacht und Schlussfolgerungen gezogen. Entstanden ist eine vorwissenschaftliche Arbeit, die im Rahmen der Kolloquien präsentiert wird. Die wissenschaftliche Arbeitsweise soll die Mädchen und Jungen auf das Studium vorbereiten, erklärt Lehrerin Sigrid Winter.

Interessant sei die Themenwahl der Zwölftklässler, die sich mit meist sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Themen beschäftigen. So stellen sie den Fleischkonsum, die Placebo-Effekte, das Doping im Fußball, aber auch die Diäten sowie Adoption in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Sie machen sich auch Sorgen über die Zukunft der Feuerwehren in Thüringen oder über den Tierschutz im Zoo von Dresden. Die technischen Themen über Raketen oder Glasfasern helfen vermutlich künftigen Ingenieuren auf ihre Laufbahn, meint Sigrid Winter. Die erfolgreich abgeschlossenen Kolloquien machen den Abiturienten Mut für die bevorstehenden Prüfungen.