Staugefahr in Nordhausen: Bauarbeiten beginnen in der Parkallee

Nordhausen. Autofahrer müssen sich in Nordhausen demnächst zu verkehrsstarken Tageszeiten am Beethovenring und in der Parkallee in Geduld üben. Die Stadt hat dort etwas vor.

Wo sich Parkallee und Beethovenring treffen, werden ab Montag, 6. März, die Ampel und deren Versorgungsstruktur erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April dieses Jahres, kündigt Rathaussprecherin Franziska Mühlhause an. Die Baustelle ist in verschiedenen Abschnitten geplant. Demzufolge kommt es zur Sperrung und Zusammenführung einzelner Fahrspuren. Aber dabei soll jede der Fahrtrichtungen erhalten bleiben. Die Regelung des Verkehrs erfolgt über eine Behelfsampel. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es durch die notwendigen Einschränkungen am Beethovenring und in der Parkallee in den verkehrsstarken Tageszeiten zu größeren Staus kommen kann. Autofahrer sollten sich in den nächsten Wochen darauf einstellen.