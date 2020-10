Staus in Nordhäuser Uferstraße drohen

Bauarbeiten am Straßenbahngleis wie auf diesem Foto von 2017 in der Grimmelallee stehen nun auch in der Uferstraße an.

Staus drohen im Berufsverkehr ab Montag, 19. Oktober, in der Uferstraße in Nordhausen. Die Verkehrsbetriebe setzen in der rechten Fahrspur die Straßenbahngleise instand. Der Verkehr werde auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt, wobei ab 26. Oktober nicht mehr nach links in die Bahnhofstraße abgebogen werden dürfe, erklärt Ordnungsamtsleiter Christian Kowal.