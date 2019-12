Steckt der Südharzer Tourismus in einer Misere?

Thüringer Wald oder Erzgebirge: Diese Regionen erlebten auch vor der Wende eine Art Massentourismus. Eine derartige touristische Tradition, ist der Nordhäuser Extremwanderer Bodo Schwarzberg überzeugt, konnte sich im Harz nicht herausbilden. Denn die deutsch-deutsche Grenze war nah. „Ellrich, Sülzhayn und Rothesütte waren auf den sehr ungenauen DDR-Wanderkarten faktisch überklebt. Offiziell gab es einige touristisch interessante Orte im DDR-Harz gar nicht“, so Schwarzberg.

Schwarzberg schaut bis ins Heute, 30 Jahre nach der Wende – und geht mit den hiesigen Touristikern hart ins Gericht: „Unsere von unser aller Steuergeld bezahlten Tourismusfunktionäre waren in dieser langen Zeit nicht in der Lage, an der Misere etwas zu ändern.“

Der vielen im Südharz bekannte Wanderer ist überzeugt, dass sich Pensionen und bezahlbare Hotels nur etablieren, „wenn die Politik nicht so tut, als gäbe es in Thüringen nur den Rennsteig als regionalen Weitwanderweg. Stadt und Landkreis Nordhausen positionieren sich hier viel zu wenig.“

Kritik übt Bodo Schwarzberg gleichfalls an den Bedingungen für Wanderer: Der Karstwanderweg werde während der Urlaubszeit im Sommer mal nicht gemäht, ein anderes Mal werde Stammholz auf ihm abgeladen. Am Alten Stolberg mutiere der Qualitätswanderweg oft zu einer „einzigen Schlammwüste“.

Nach wie vor sei die Ausschilderung der anderen Wanderwege „nicht nur stellenweise desolat“. „Weiterhin fehlt eine Infrastruktur entlang des Weges, zum Beispiel ein organisierter Gepäcktransport für Familien, die auf Etappenwanderung gehen wollen. Schwarzberg fordert erneut, mehrere Querverbindungen zwischen Karstwanderweg und Harzer Hexenstieg durchzumarkieren und beide Wege gemeinsam zu bewerben, länderübergreifender Gepäcktransport selbstverständlich inklusive.

Etappenwanderungen zu ermöglich, hält Joachim Jauer, Vorsitzender des Ilfelder Harzklubzweigvereins, für eine „gute Idee“. Gute Ansätze seien da, verweist er auf den Südharzer Dampfloksteig.

Die Situation im Südharz allgemein als Tourismusmisere zu beschreiben, sei indes „populistisch und falsch“: „Karstweg und Harzer Schmalspurbahnen sind vorhanden, eine erlebenswerte Natur auch. Die Stempelstellen der Harzer Wandernadel sind ein attraktiver Anziehungspunkt“, ist Jauer überzeugt.

Mängel gebe es am Wegenetz sicher, doch allgemein werde es als „erwanderbar“ betrachtet, entgegnet Joachim Jauer Bodo Schwarzberg und weist auf Gespräche mit Wandersleuten. Die Beschilderung sei zum Großteil in Ordnung. „Dass Wege zeitweise unbegehbar sind, ist nicht Praxis, kommt aber vor.“ Dass auf einem Wanderweg Holz gelagert wird, hält er ebenso für unproblematisch wie einen ungemähten Weg oder schlecht begehbare Stellen: „Der Wald ist Natur und muss forstlich und nachhaltig bewirtschaftet werden, damit er Wald bleibt und zum Beispiel seinen Erholungswert behält. Auch ist er kein Sportstadion!“

„An Anreizen, die Urlauber für längere Zeit binden, fehlt es. Das stimmt! Wir müssen unsere touristische Infrastruktur weiterentwickeln, dieser Bedarf ist auch erkannt. Viele Attraktionen sind ja bereits entstanden und werden ständig weiter entwickelt: die hölzerne Dampflok bei Neustadt wird gern erwandert, das ‘Harzer Hexenreich Rothesütte’ ist in Planung. Das gibt auch Vertrauen für weitere Maßnahmen, die durch die mit ‘Steuermitteln bezahlten Touristiker des Landkreises’ realisiert werden.“