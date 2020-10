Stefan Rothhardt ist neues Mitglied des Ortschaftsrates in Obergebra

Bürgermeister Michael Stoff (Linke) verpflichtet Stefan Rothhardt (offene Liste der CDU) per Handschlag als neues Mitglied des Ortschaftsrates in Obergebra.

Der Ortschaftsrat von Obergebra hat ein neues Mitglied. Nachdem Ulrich Schäfer nach vielen Jahren aktiver Mitarbeit in der Kommunalpolitik aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, rückt jetzt Stefan Rothhardt in den Ortschaftsrat nach. Ortsbürgermeister Michael Stoff (Linke) verpflichtete ihn zu Beginn der jüngsten Sitzung des Rates per Handschlag. Alle Mitglieder des Obergebraer Ortschaftsrates gehören der offenen Liste der CDU an.