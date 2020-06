Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steine bringen als Schlange Farbe in Nordhäuser Alltag

Kunterbunt und vor allem kreativ bemalt wächst seit Mitte März die Steinschlange vor dem Nordhäuser Kindergarten Domschlößchen. Damit möchten die Erzieherinnen der Einrichtung, wie sie sagen, „ein bisschen Farbe in diese schwierige Zeit bringen“. So konnte der bunte Gruß an Kinder und Erwachsene in der kindergartenfreien Zeit stetig wachsen. Immer noch kann jeder mitmachen, einfach einen Stein bemalen und an den Gartenzaun legen, auch wenn der eingeschränkte Regelbetrieb seit Dienstag läuft.