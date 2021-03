Steinke: Ungleichheit ist unsozial

Der 8. März als Internationaler Frauentag ist für Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) Anlass, das weibliche Geschlecht in den Fokus zu rücken: „Frauen sind die Heldinnen dieser Krise. Trotzdem hat sich gezeigt, dass sich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Pandemie rapide verschärft hat. So wurden zum Beispiel aufgrund der Kita- und Schulschließungen Aufgaben zu Hause vorrangig an die Mütter umverteilt. Männer holen als Erziehende zwar auf, trotzdem nahm der Stundenaufwand bei Frauen viel mehr zu, ob aus Gewohnheit oder eben einkommenspragmatisch. Diese Schieflage ist nicht länger hinnehmbar!“, so Steinke. Ungleichheit sei unsozial. Die Linke werde deshalb für gleiche Löhne für gleiche Arbeit, für gleiche Rechte und sexuelle Selbstbestimmung und für die Aufwertung der Berufe in Pflege, Bildung und Erziehung kämpfen.