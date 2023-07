Stempeljäger aufgepasst: Kloster im Südharz bietet Besonderes

Walkenried. Der Harzer Klostersommer kommt mit einem Sonderstempel an diesem Wochenende nach Walkenried. Die Besucher dürfen sich außerdem auf verschiedene Veranstaltungen freuen.

Wanderer dürfen sich freuen: Der blaue Stempelkasten ist wieder auf Reisen. Anlässlich des Harzer Klostersommers tourt er durch die Region und ist dabei an sechs verschiedenen Klöstern anzutreffen, verrät Museumssprecherin Annette Behnk. Am Samstag, 15. Juli, und am Sonntag, 16. Juli, macht er Halt bei den Zisterziensern in Walkenried.

Es erwarten den Besucher neben dem Stempel auch unterschiedliche Veranstaltungen. Unter anderem besteht die Möglichkeit, einen geführten Spaziergang auf dem Kloster-Erkenntnisweg zu machen oder das Museum zu erkunden. Wer mindestens einen Stempel pro Kloster gesammelt hat, kann die Sondernadel „Harzer Klöster“ erwerben. Der Stempel ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr frei zugänglich.