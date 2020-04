Peter Cott bittet Frankreichs Präsidenten nach seinem Brief an Neustadts Lungenklinik zum Besuch im Südharz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Bienvenue à Neustadt, Herr Macron

Man kann sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron förmlich bei seiner Suche vorstellen. Wie er da im Élysée-Palast sitzt und nicht nach großen Überseedepartements wie Guyana im Atlas stöbert, sondern nach dem kleinen Harztor-Dorf Neustadt. Dem nämlich hat er jetzt in einem Schreiben an Bodo Ramelow (Linke) für die Aufnahme seiner an Covid-19 erkrankten Landsleute gedankt. Die Betroffenen hätten dank Lungenklinik bestmögliche Versorgung erhalten. „Ich danke Ihnen herzlich für dieses beispiellose Engagement.“

Wie Ramelows Antwort aussehen wird, wissen wir nicht. Die von Neustadts Bürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) dürfte aber einladend werden. Die Patienten seien willkommen, den Ort ihrer Genesung zu besuchen, sagt er. Und selbst eine transeuropäische Brücke lässt er sich im Gespräch entlocken: Eine französische Partnerstadt? Warum nicht, Neustadt habe bislang noch keine. Und ein Besuch Macrons? „Der Landeplatz ist da und ich werde es auch sein“, sagt Erfurt, bei dem es nur mit der Sprache hapere.

Mit dem ersten Satz helfen wir gern: Bienvenue à Neustadt! Willkommen in Neustadt, Monsieur Le Président!