Stich-Wort: Der OB ist noch kein Kennedy

Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ US-Präsident John F. Kennedy hat diesen Satz beim Amtsantritt gesagt. Und obwohl viele Jahre später geboren, muss ich häufig an diese Worte denken. Am vergangenen Wochenende etwa, als ich mit ehrenamtlichen Müllsammlern durch Abfallberge an den Kiesteichen spazierte. Die tun was für ihr Land.

Nun ist Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) nicht Kennedy. Auf die vielen Putzaktionen in Nachbargemeinden angesprochen, sagte der mal wenig motivierend, dass er vor der eigenen Tür kehre. „Wenn das jeder tut, reicht das.“ Dummerweise hat nicht jeder seine Tür direkt an den Kiesteichen, was die These auf ziemlich wackelige Füße stellt. Aber wollen wir nicht zu streng sein. Das Zitat ist immerhin schon über zwei Jahre alt, der OB kommunalpolitisch reifer und die Welt umweltpolitisch sensibler. Vielleicht denkt er heute anders darüber.

Kostenfrei abzuholende Abfallbeutel und ein Meldesystem für abgestellte Säcke könnten jedenfalls noch mehr Hobby-Müllsammler animieren, der Umwelt Gutes zu tun. Das sollte das Rathaus erwägen. Und jetzt, wo alle Welt spazieren geht und durch abgesagte Feste viel Zeit hat, ließe sich doch auch eine gemeinsame Müllsammelaktion leicht unters Volk bringen.