Stich-Wort: Ein Abriss in Ellrich – und dann?

Die Zeiten, da man hier nach Rinderrouladen und Schweinefilet anstand, sind längst vorbei. Das Schaufenster der früheren Fleischerei verdient seinen Namen nicht mehr, ist verrammelt wie die Eingangstür. Nordhäuser Straße 28 in Ellrich ist ein Problemfall mitten in der einstigen Einkaufsmeile, durch Bauzäune weiträumig abgesperrt. Niemand weiß, ob sich nicht Dachziegel lösen, ob nicht einmal gar eine ganze Mauer zusammenstürzt.

Fakt ist jedenfalls, dass Gefahr in Verzug besteht – damit endlich hat der Staat die Möglichkeit, tätig zu werden. Ersatzvornahme heißt das Stichwort: Der Staat kann selbst das Gebäude abreißen und dann zumindest versuchen, die Kosten dem Eigentümer in Rechnung zu stellen. Im konkreten Fall ist der unauffindbar – die Chancen also, dass der Kreis das Geld je wieder sieht, sind gering.

Obendrein bedeutet ein Abriss via Ersatzvornahme nicht per se, dass nicht nur das Haus, sondern auch der Schuttberg verschwindet. Die Sülzhayner wissen das, müssen seit Jahren mit einem entsprechend unansehnlichen Grundstück direkt an der Ortsdurchfahrt leben.