In der Wahlnacht in den USA vom 3. auf den 4. November ging es los: Ständig stierte ich auf mein Smartphone, um mich auf den neuesten Stand der Stimmauszählungen zu bringen. Wo lag Herausforderer Biden vorn, wo konnte Präsident Trump mehr Wählerstimmen auf sich vereinen? Welchen Bundesstaat eroberte der Demokrat für sich? Wo konnte der Präsident mehr Wahlmänner holen?

Erst am Samstag ließ die Anspannung nach: Mit der Entscheidung pro Joe Biden ging auch der Zwang zu Ende, ständig auf dieses elektronische Teufelsding zu starren, um stets up to date zu sein. Nicht nur der Nacken schmerzte, nein, auch der Zeigefinger meiner rechte Hand war vom vielen Klicken schon ganz steif.

In solchen Momenten sehne ich die alte Zeit herbei, als es noch kein Internet und keine Smartphones gab. Ich weiß noch ganz genau, als in den 90er-Jahren mein Nachbar um die Ecke bog und so ein komisches Ding am Ohr hatte, in das er hineinsprach. Handy hieß es noch damals, und ich sagte mir: Nein, so etwas brauchst du nicht.

Heute, 25 Jahre später, ist das Leben ohne das mobile Endgerät undenkbar. Und die Abhängigkeit davon nimmt stetig zu.

Da hilft nur eins: Das lästige Teil einfach mal für einen Tag komplett zur Seite legen. Quasi als elektronische Auszeit.