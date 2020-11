Sie hatte keinen Förderbescheid dabei. Aber sie fand die richtigen Worte. Das zählte. Sozialministerin Heike Werner (Linke) machte eine gute Figur bei ihrem Besuch der Neustädter Lungenklinik Anfang Oktober.

Sie dankte den Mitarbeitern für ihre schwierige Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie – erinnert sei nur an die vier Franzosen, denen im Luftkurort das Leben gerettet wurde. Heike Werner betonte zugleich, dass es auch wichtig sei, Dinge zu ändern. Um auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein, müssten notwendige Utensilien in großen Mengen gelagert werden, erklärte sie und begründete dies: „Damit es nie wieder passiert, dass nicht einmal genügend Atemschutzmasken für Krankenhäuser da sind.“

Genau in diese Richtung arbeitet das Südharz-Klinikum, indem es seine Lagerkapazitäten erheblich erweitert. Der Ministerin müsste dies gefallen.

Warum aber reagiert ihr Ministerium dann nicht einmal auf die Frage nach Fördermitteln für diese millionenschwere Investition?

Worten müssen Taten folgen, andernfalls macht sich Politik unglaubwürdig, sinkt der Wille auf der Gegenseite, das Bestmögliche gegen die Pandemie zu tun. In Zeiten einer Krise, die nur gesamtgesellschaftlich zu bewältigen ist, wäre dies fatal.