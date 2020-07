Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Kleine Picassos am Elsterstieg

Bei jedem Regen atmen Landwirte, Förster und Naturschützer hörbar auf. So war es gewiss auch am vergangenen Sonntag. Nur am Elsterstieg in Nordhausen hockten wahrscheinlich einige Kinder in ihren Stuben und schauten ein wenig betrübt in den dunklen Himmel. Denn der Regenguss zerstörte die kleinen Kunstwerke, die zuvor tagelang die sonst graue Straße schmückten.

Hier ist nicht die Rede von sinnfreien Schmierereien verwirrter Sprayer. Nein! Hier geht es um kreative Kinder, die unter den Augen kritischer Nachbarn ihre ersten öffentlichen Schritte in die Kunstwelt wagen. In fleißiger Handarbeit. Mit bunter Kreide.

Ist es nicht herrlich, dass es so etwas noch gibt? Im Zeitalter von Smartphone und Computerspielen.

Früher haben wir auch jede regenfreie Zeit genutzt, um uns als kleine Picassos zu verwirklichen. Es wurde auf den Straßen und Fußwegen gemalt, bis die Fingerkuppen glühten.

Später ist die Kreide hauptsächlich verwendet worden, um an sichtbaren Stellen zu dokumentieren, wer gerade mit wem geht. Oder wen man doof findet.

Es war dem ähnlich, wofür heute Facebook missbraucht wird. Der Vorteil war damals jedoch: Mit jedem Regen verschwand das Gekritzelte. So ein Wegspülen müsste es auch im Internet geben.