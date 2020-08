Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Konzept ist schlüssig

Eine eher unerwartete Folge der Corona-Pandemie ist die Zunahme des Fahrradverkehrs. Immer mehr Menschen steigen auch im Südharz auf das Fahrrad um, wie eine Nachfrage bei Fahrradhändlern in Nordhausen ergab. Vor allem E-Bikes werden immer beliebter. Da diese nach wie vor recht teuer sind, nutzen viele Radler die günstigere Möglichkeit des Bike-Leasings.

Vor diesem Hintergrund macht das neue E-Harz-Projekt des Landkreises komplett Sinn. An drei Stellen im Harzer Teil des Landkreises sollen ab Frühjahr 2021 Leihstationen mit E-Bikes bereitgestellt werden, die die Touristen nutzen können. Dieses Pilotprojekt soll auch einen Standortvorteil für die heimischen Hotels und Gewerbebetriebe, etwa in Sophienhof, liefern.

Ein Baustein ist dabei die Anbindung an die Harzer Schmalspurbahnen am Bahnhof Eisfelder Talmühle. So soll etwa ein Kombitarif für Touristen angeboten werden, die auch Fahrten mit der HSB unternehmen.

Weiter sollen Routenvorschläge für Touristen erarbeitet werden, die den heimischen ÖPNV mit einbeziehen.

Das Ziel ist, den Naturtourismus zu stärken auf der Basis der immer größer werdenden Radlerfamilie. Das Konzept ist schlüssig und kann aufgehen. Jetzt müssen nur noch die Touristen mitspielen.