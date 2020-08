Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Nicht auf die Bremse treten

Dass es in vielen Branchen Nachwuchsprobleme gibt, schlichtweg die Fachkräfte fehlen, ist nichts Neues. Nun hat es auch die Fahrschulen erwischt. Hier schlägt der Thüringer Fahrlehrerverband mit Sitz in Erfurt Alarm. Schon jetzt ist ein Großteil der Fahrlehrer älter als 50 Jahre. Sobald diese in Rente gehen, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Doch Nachwuchs ist nicht in Sicht.

Woran liegt das?

Viele ortsansässige Fahrschulen vermuten, dass es mit der Ausbildung zu tun hat. Das kann schon sein. So berichten viele Fahrschulbetreiber davon, dass Interessenten über einen abgeschlossenen Beruf verfügen sollten. Und dann müssen sie sich noch einmal zwei bis drei Jahre auf die Schulbank setzen.

Die Kosten übernimmt in manchem Fall das Arbeitsamt. Oft müssen Interessierte die Ausbildung jedoch aus eigener Tasche bezahlen. Das nimmt nicht jeder auf sich.

Aber wer sich doch dazu entschließt, Fahrlehrer zu werden und Durchhaltevermögen beweist, kann es weit bringen. Nicht nur als Angestellter bei einer Fahrschule. Auch die Eröffnung der eigenen Fahrschule ist auf diesem Wege möglich. Vielleicht reizt es ja den Einen oder Anderen doch noch, beruflich umzusatteln und anderen das Autofahren beizubringen.