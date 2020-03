Peter Cott sorgt sich in Zeiten der Corona-Krise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Vorsicht vor den eigenen Wünschen

Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Es könnte sich erfüllen. An diese Sätze denke ich aktuell oft. Corona lässt viele derart leichtfertig nach Ausgangssperren und dem Ende des Föderalismus rufen, dass es einem mulmig wird.

Zugegeben: Dass es Tage braucht, um Allgemeinverfügungen auf den Weg zu bringen und Amtsärzte gefühlt mehr zu sagen haben als der Gesundheitsminister, ist im Kampf gegen Pandemien ausbaufähig. Das ließe sich aus Berlin schneller steuern. Auch der Bildung täte ein einheitliches Bundesbild gut.

Und doch ist Föderalismus politischer Anker für lokale Unterschiede, und wichtiger noch: Brandmauer gegen totalitären Missbrauch. Man stelle sich vor, im erstarkten Zentralstaat käme eine Partei an die Macht, die es mit der Demokratie nicht so hat...

Ähnlich angebracht sind Zweifel bei allen, die die Welt nun am liebsten zwei Wochen in Hausarrest sähen, statt weiter an den Gemeinsinn zu appellieren. Es ist geschichtsvergessen und arrogant, solche erkämpften Freiheiten einfach wegzustreichen.

In Nordhausens Oberstadt mit hohen Wohnungsdecken mag eine Ausgangssperre aushaltbar sein. Der alleinerziehenden Mutter in Ost könnte aber schnell die Decke auf den Kopf fallen. Und die ist nicht mal stuckverziert.