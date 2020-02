Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort zum Soundtrack des Südharzes: „Es geht voran“

Kollege M. hat kürzlich im Mühlhäuser Lokalteil eine tolle Kolumne über den Soundtrack seiner Region geschrieben, die mich schmunzeln ließ. Ich kenne das Gefühl, an verschiedenen Orten andere Lieder im Ohr zu haben: In Hesserode etwa höre ich stets ein Jodeln, in Bleicherode das Steigerlied in der Stimme meines Kalikumpel-Großvaters.

Wandere ich von der Ruine Hohnstein hinab nach Neustadt, müssen meine Kopfhörer mir die Südharz-Hymne spielen. Da ist man Redakteur durch und durch: Ohne den Aufruf unserer Zeitung hätte es das Lied wohl nie gegeben. Brachialer Metal ballert aus den Boxen, komme ich von Rothesütte hinab nach Ilfeld – Rock so düster wie die Täler im Harz. Kompromissbereit wäre ich bei der Fahrt die Sundhäuser Berge hinab. Nordhausen, die Tausendjährige, liegt so stolz im Land, dass hier Rockhymne genauso funktioniert wie staatstragendes Streicherkonzert. Nur an einer Stelle wäre meine Auswahl mit der des Kollegen in der Baustellen- und Müntzer-Stadt Mühlhausen identisch: Fahre ich um die Grimmelallee höre ich Grönemeyers „Mambo“: „Ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runden.“ Richten wir unsere Ohren daher lieber ins Gehege oder die Zorge- und Blasiistraße. Hier passt Fehlfarbens „Es geht voran“.