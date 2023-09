Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Nordhausen: 6500 Leute nutzten Briefwahl

Nordhausen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Am frühen Nachmittag hat die Stadtverwaltung erste Daten zur Wahlbeteiligung veröffentlicht.

32.925 Nordhäuser haben es in der Hand: Sie können in der Stichwahl am heutigen Sonntag entscheiden, wer in den kommenden sechs Jahren an der Spitze ihrer Heimatstadt steht: Jörg Prophet (AfD) oder Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos).

Am frühen Nachmittag veröffentlichte die Stadtverwaltung erste Zahlen zur Wahlbeteiligung: Um 13.30 Uhr hatten demnach 45,2 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen lag diese Quote am Ende des Wahltags bei 56,4 Prozent.

Von der Möglichkeit der Briefwahl machten bislang 6508 Nordhäuser Gebrauch – am 10. September waren es nur knapp 5400.

Jörg Prophet hatte im ersten Wahlgang 42,1 Prozent aller Stimmen bekommen, Zweitplatzierter war Buchmann mit 23,7 Prozent. Die Kandidaten der anderen Parteien SPD, Grüne, FDP und CDU waren unterlegen.