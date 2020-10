Stiefelwagen sorgen in Wipperdorf für Ordnung

300 Euro sind unterm Strich am Verpflegungsstand des Gewerbevereins Hainleite beim diesjährigen Karnevalsumzug in Wipperdorf übrig geblieben. Geld, das dessen Vorsitzender Sven Czerwinski (im Bild rechts) und Danny Ruppert nun für die Kita Kleine Wipperspatzen spendeten, da es sich immer lohne, die Jüngsten des Ortes zu unterstützen. Stellvertretend für die 73 Kinder des Wipperdorfer Kindergartens nahmen Martha und Erik die Geldzuwendung entgegen. Für die Spende hat Leiterin Maritta Tritschler bereits Verwendung gefunden. Sie investierte den Betrag in sogenannte Stiefelwagen, an denen die Kinder ihre Gummistiefel hängen können, was gerade im Herbst praktisch ist.