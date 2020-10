Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner (links), und, der neue Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Karsten Uhl, bei einem Pressegespräch in Nordhausen.

Ellrich. Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora will mit Ellrichern eine Zusammenarbeit für die Pflege des KZ-Gedenkortes bei Ellrich ausloten.

Stiftung will Gespräch mit Ellricher Initiative zum Gedenkort Juliushütte suchen

Gute Nachrichten aus Weimar: Die Ellricher „Initiative gegen das Vergessen – wir zeigen Gesicht“, die sich für den Erhalt und die Gestaltung der KZ-Gedenkstätte Ellrich-Juliushütte stark macht, darf auf Unterstützung aus der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora hoffen. Das haben jetzt der neue Stiftungsleiter Jens-Christian Wagner und Doras neuer Gedenkstättenleiter Karsten Uhl auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Man habe den offenen Brief der Ellricher erhalten, so Wagner und Uhl. Um die Pflege des Gedenkortes Juliushütte finanziell zu stemmen, hatte die Initiative darin um Aufnahme in die Stiftung gebeten.