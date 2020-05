Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stilles Gedenken am 8. Mai

An das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai 1945 wollen Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos), Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) und die ehrenamtlichen Beigeordneten am Freitag im Stillen gedenken und einen Kranz der Stadt Nordhausen auf dem Ehrenfriedhof niederlegen. Aufgrund der weiterhin geltenden Beschränkungen kann diese Gedenkveranstaltung in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise im Rahmen einer öffentlichen Gedenkfeier stattfinden. Jedoch besteht die Möglichkeit, dem Ausdruck des persönlichen Gedenkens auf dem Ehrenfriedhof, unter Beachtung der einschlägigen Regelungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, zum Beispiel Abstandsgebot, nachzukommen.