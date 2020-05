In sechs verschiedenen Farben erstrahlte das Heringer Schloss.

Heringen. Der Kulturkreis Heringen und eine Veranstaltungstechnik-Firma setzten das Heringer Schloss besonders in Szene.

Stilles Innehalten mit Illumination

Das Heringer Schloss wurde am Donnerstagabend bis Mitternacht ganz besonders in Szene gesetzt. Mit der vierstündigen Illumination wollte der Kulturkreis Heringen gemeinsam mit der Firma KD-Veranstaltungstechnik auf die vielen abgesagten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise aufmerksam machen. „Diese trifft uns alle, von den ganz kleinen Vereinen bis zu den großen Veranstaltungsunternehmen.

Der Walpurgisabend soll ein stilles Gedenken symbolisieren, für die vielen kleinen und großen Veranstaltungen, die in der Landgemeinde Heringen und im Landkreis Nordhausen abgesagt werden und wurden“, so Chris Schröder vom Kulturkreis, der dabei an die Leute appellierte, zu Hause zu bleiben und einfach aus dem Fenster zu schauen.