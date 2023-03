Stimmung bis weit nach Mitternacht: Mehr als 400 Fans gratulieren Nordhäuser Badehaus zum Geburtstag

Nordhausen. Seit 22 Jahren lockt das Badehaus Nordhausen Wasserratten aus dem ganzen Südharz und darüber hinaus in die Rolandstadt. Nun wurde im Hallenbad an der Zorge gefeiert.

Über 400 Gäste konnte das Team des Badehauses zum 22. Geburtstag des Nordhäuser Hallenbades begrüßen. Schon am Vormittag waren die Gäste vom Schnuppertauchen unter Anleitung des Nordhäuser Tauchsportclubs begeistert. Unter Wasser konnten diesmal die eine oder andere Bahn geschwommen werden.

Und „über Wasser“ ging es für die Kids im Wasserlaufball bei so manchem Looping oder einer eleganten Rolle richtig ab. Ein weiterer Höhepunkt war dann der Anschnitt der Geburtstagstorte von der Bäckerei Schmeichel. „Viele Gäste kommen sicher auch deshalb und freuen sich das ganze Jahr auf die süße Zugabe“, erklärte der Badehaus-Chef Jens Eisenschmidt.

In den Nachmittagsstunden ging es dann beim Triathlon um eine kostenfreie Badehaus-Mitgliedschaft. Beim Rutschen, Schwimmen und Paddeln gewann letztendlich ein 14-Jähriger, dessen Name aber noch geheim gehalten wird. Die Siegerehrung soll anlässlich der Badehaus-Meisterschaft am kommenden Samstag erfolgen. In den Abendstunden verlagerten sich die Aktionen in die Saunalandschaft. Dort gab es dann die eine oder Anekdote und der Geschäftsführer trug eine Badehaus-Geschichte vor, welche von den Mitarbeitern geschrieben wurde.