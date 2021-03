Stimmung: mütend

Frances Theres Beier

Frances Theres Beier

Frances Theres Beier

Frances Theres Beier ist für süß statt bitter

Mütend. Ja, richtig gelesen, das ist kein Druckfehler. Mütend ist eine Zusammensetzung aus müde und wütend und beschreibt wohl am besten die derzeitige Gefühlslage. Es herrscht allgemeines Kopfschütteln, vor allem seit gestern die neuen Beschlüsse bekannt wurden.

Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert und über Ostern greifen verschärfte Maßnahmen. Gründonnerstag und Karsamstag sollen sogar einmalig zu Ruhetagen erklärt werden, um so die dritte Pandemie-Welle zu brechen. Ob das so wirklich funktionieren kann, darüber möchte ich an dieser Stelle nicht debattieren.

Niemand erträgt es womöglich noch gut, irgendetwas von oder über Corona zu hören, sodass Aussagen wie: „Verantwortung tragen!“, „Es wurde schon Schlimmeres überstanden“, „Hast du deine Maske dabei?“, „Wir sind froh, dass wir einen Garten haben“, „Hier in Deutschland ist es ja auch ganz schön“ einfach nur noch nerven und Aggressionen auslösen. Und das ist verständlich und hat auch nichts mehr mit Durchhalten zu tun, denn für viele ist die Lage, wie allgemein bekannt, bitter.

Süß sind dagegen Waffeln mit Apfelmus und Puderzucker, auf die ich jetzt bewusst zu sprechen komme, um mit etwas Schönem abzuschließen, nämlich dem Tag der Waffel. Der ist übermorgen.