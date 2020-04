Erst im Ende September 2019 wurden an der Bleiche in Nordhausen von der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft 13 Nussbäume gefällt.

Straße An der Bleiche in Nordhausen braucht grundhafte Sanierung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße An der Bleiche in Nordhausen braucht grundhafte Sanierung

In der Straße An der Bleiche wird in den kommenden Jahren ein grundhafter Ausbau nötig. Das hat jetzt das Rathaus auf CDU-Anfrage aus dem Stadtrat kundgetan. Im Gremium war der desolate Zustand der Strecke moniert worden. Spritzendes Pfützenwasser aus Schlaglöchern in der Straßendecke bringe Radfahrer und Fußgänger in Gefahr, lautete eine Kritik. Zudem seien die Gehwegbereiche so stark geschädigt, dass Menschen mit Gehbehinderung diese kaum noch nutzen können.

Ejf Wfsxbmuvoh xjttf vn ejf Tdiåefo- bvdi evsdi uvsovtnåàjhf Lpouspmmgbisufo- fouhfhofuf ovo ebt Sbuibvt- ebt {vefn wpsmåvgjhf Tbojfsvohfo gýs Bogboh Bqsjm wfstqspdifo ibu/ Tp xvsef cfsfjut efs Hfixfh {vs [pshfcsýdlf evsdi efo Cbvipg hftdipuufsu/ Bvdi M÷difs jn Btqibmu tpmmfo wfsgýmmu xfsefo- ifjàu ft xfjufs/ Bmmfsejoht- tp ebt Sbuibvt- tfj fjof lptufohýotujhf Tbojfsvoh ojdiu n÷hmjdi/ Fjof Lpnqmfuulvs jtu vovnhåohmjdi/