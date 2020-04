Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße nach Haferungen wird saniert

Die Kreisstraße von der Abfahrt der B 243 über Flarichsmühle bis zum Ortseingang Haferungen wird am Dienstag, 14. April wird nach 8 Uhr gesperrt. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, wird kurz zuvor noch die Müllabfuhr in Haferungen erledigt. Die Kreisstraße war vom Umleitungsverkehr während der Sanierung der B 243 stark beansprucht worden. Nun werden die Schadstellen saniert. Am 17. April soll der erste Abschnitt fertig sein. Am 17. und 18. April ist die Kreisstraße ab Ortsausgang von der Pützlinger Straße bis zur Kreuzung nach Pützlingen gesperrt. Da die Pützlinger Brücke in Richtung B 243 auch saniert wird, ist die Umleitung weiträumig über Holbach und Schiedungen ausgewiesen. Der Linienverkehr fährt nach Plan.