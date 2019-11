Der Nordhäuser Ausschuss für Stadtordnung und Ortsteile machte am Donnerstagabend in Hesserode Station. Ortsteilbürgermeister Michael Kramer (CDU) nutzte die Gelegenheit, um eine Bilanz zu ziehen, welche Aufgaben innerhalb des vergangenen Jahres schon gelöst wurden und welche nicht.

„Das Dorfgemeinschaftshaus hat einen neuen Fußboden erhalten“, sagte Kramer. Dieser sehe sehr gefällig aus. Positiv sei des Weiteren, dass die Helmebrücke in der Kleinwertherstraße fertig geworden ist, was mit einem großen Fest gefeiert wurde. Der Friedhof habe einen neuen, geschotterten Fußweg erhalten, der Spielplatz eine neue Schaukelwippe. Auf der Positivliste stünden außerdem ein neues Ballfangnetz sowie ein kleines Blockhaus auf dem Sportplatz.

Bei den ungelösten Aufgaben bereiten Kramer vor allem der Zustand einiger Straßen Kopfzerbrechen. „In der Ringstraße haben sich große Löcher in der Fahrbahn aufgetan und ist das Problem der Straßenentwässerung noch nicht gelöst“, so der Ortsteilbürgermeister. In einem Teil der Straße fehle zudem die Straßenbeleuchtung. „Die Plangasse ist so uneben, dass teilweise die Autos aufsetzen“, so Kramer. Und ein Stück der Dorfstraße sei bei der Sanierung vor Jahren einfach vergessen worden.

Bei dem alten Pflaster vor dem Dorfgemeinschaftshaus sei immerhin Abhilfe in Sicht, während das Problem mit dem Lärm der nahen Autobahn noch nicht gelöst sei. Beim neuen Radweg in Richtung Nordhausen sei man auf einem guten Weg. „Mit 31 Grundstückseigentümern haben wir gesprochen, weitere 15 konnten wir nicht herausbekommen“, erklärte Kramer. Für diese Grundstücke sei ein Antrag auf gesetzliche Vertretung beim Landkreis gestellt worden. Im März 2020 soll der Fördermittelantrag gestellt und im Jahr 2021 der Radweg gebaut werden.

„Wir sind uns bewusst, dass es noch Defizite gibt, auch wenn in Hesserode schon viel erreicht wurde“, sagte der Nordhäuser Bauamtsleiter Heiko Müller. „In der Ringstraße werden wir die Entwässerung in Angriff nehmen“, versprach er. Der Auftrag werde in der nächsten Woche erteilt und im Dezember mit den Arbeiten begonnen. Bei der Straßensanierung sehe es schlechter aus. Diese könne wahrscheinlich erst 2022 oder 2023 erfolgen.