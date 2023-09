Straßen in einem Dorf im Kreis Nordhausen werden wegen Kanalbaus gesperrt

Neustadt. Die Umleitungsstrecke der B 4 ist von den Sperrungen in Neustadt nicht betroffen.

Aktuell laufen in Neustadt Kanalbaumaßnahmen im Bereich des unteren Weinbergs über einen Feldweg in Richtung der L 2075. In den Herbstferien, vom 2. bis 13. Oktober, werden Straßenabschnitte für den Ausbau des Schmutzwasserkanals gesperrt. Dies findet zunächst im Bereich vom Feldweg zur Stieger Straße und vom Neustädter Ring in die Osteröder Straße statt. Dann wird die L 2075 von der Kreuzung zur L 1037 bis zum Ortsausgang Neustadt in Richtung Osterode voll gesperrt. Im Anschluss wird die Osteröder Straße von der Kreuzungs bis kurz vor die Einmündung Neustädter Ring bis Jahresende voll gesperrt.

Wichtig: Die offizielle Umleitung der Baumaßnahme entlang der B 4 in Nordhausen aus Richtung Norden wird über Niedersachswerfen, Woffleben, Gudersleben, Obersachswerfen und Liebenrode auf die B 243 geführt. Aus Richtung Süden wird der Verkehr über Petersdorf, Buchholz, Neustadt, Harzungen und Niedersachswerfen auf die Bundesstraße 4 geleitet. Von der Sperrung in Neustadt ist die Umleitungsstrecke also nicht betroffen.