Straßenbahngleise werden gereinigt

Nordhausen. Da die Arbeiten nicht ganz geräuschlos sind, bitten die Nordhäuser Verkehrsbetriebe schon jetzt die Anwohner um Verständnis.

Die Verkehrsbetriebe reinigen ihre Gleisanlagen. „Besonders im Herbst ist es wichtig, die Rillen der Schienen von Schmutz und Laub zu befreien“, erklärt Stefan Länger, Betriebsleiter für den Straßenbahnverkehr. „Sehr wichtig ist dabei das Reinigen der Weichen, da Schmutz an beweglichen Teilen anhaften kann. Nur so kann eine sichere Spurführung garantiert werden.“ Um den Bahnbetrieb nicht zu stören, werden diese Arbeiten in den Nachtstunden ausgeführt. Die nächste Reinigung ist vom 22. bis 26. November. Mehrere Mitarbeiter sind im Streckennetz unterwegs.