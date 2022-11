Streit an einer Ampel in Nordhausen eskaliert

Nordhausen. Eigentlich sollte es ein klärendes Gespräch unter Autofahrern sein. Dann spuckte einer den anderen Fahrer an und beschädigte dessen Wagen.

In einer handfesten Auseinandersetzung ist am Dienstagnachmittag (15.11.2022) ein klärendes Gespräch unter Autofahrern geendet. Die beiden Fahrer begegneten sich an einer roten Ampel in Nordhausen. Zuvor habe es ein kritisches Fahrmanöver gegeben, welches nebeneinander bei geöffneten Scheiben ausdiskutiert werden sollte, teilte die Polizei mit.

Bei dem Gespräch habe jedoch einer der beiden in das Fahrzeug des anderen Fahrer gespuckt und dabei diesen auch getroffen. Das Gespräch verlängerte sich und lief über mehrere Grünphasen. Schließlich hätten die Fahrzeuge der Streitparteien sich gegenseitig blockiert und die Polizei sei zur Klärung hinzugerufen worden.

In diesem Zeitraum habe der spuckende Beschuldigte dann gegen den Beifahrerspiegel des anderen Autos geschlagen und diesen beschädigte. Die Polizei räumte der Tatort und fertigte entsprechende Anzeigen.

