Streit in Nordhäuser Handyladen eskaliert

Ein Streit in einem Nordhäuser Handyladen eskalierte so stark, dass die Polizei informiert werden musste. (Symbolbild)

Nordhausen. In einem Nordhäuser Handyladen gerieten Verkäufer und Kunde in einen Streit, der in Handgreiflichkeiten endete.

Das Auflösen eines Handyvertrages führte am Montagnachmittag in einem Handyladen in der Landgrabenstraße in Nordhausen zu einem Streit zwischen Kunde und Verkäufer.

Der endete in Handgreiflichkeiten, einem Polizeieinsatz und zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Der Sicherheitsdienst hatte die Polizei verständigt, da der Kunde das Geschäft nicht verlassen wollte. Wie die Polizei zudem mitteilte, klagte der 47-Jährige Kunde über Herzprobleme und musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Offensichtliche Verletzungen trugen die beiden Beteiligten nicht davon.

