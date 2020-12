Streit über Vergabe von Bauleistungen im Nordhäuser Kreisausschuss

Kreisausschuss-Mitglied Rene Fullmann, hier eine Aufnahme aus dem Januar 2020 im Industriegebiet Goldene Aue, ist froh, dass die Sanierung Am Alten Tor in Nordhausen starten soll.

Nordhausen. Der Landkreis Nordhausen will das Verwaltungsgebäude Am Alten Tor 8, in dem früher das Veterinäramt und davor ein Gericht untergebracht war, sanieren. Das werde bis zu zwei Millionen Euro kosten, berichtete Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Dazu müssen Bauleistungen vergeben werden, worüber im Ausschuss gestritten wurde. Dabei geht es um einen Auftrag über 270.000 Euro für Abbrucharbeiten von Decken, Wänden und Fußböden im Inneren des Gebäudes. Der Landkreis beabsichtigt eine sogenannte Inhouse-Vergabe ohne öffentliche Ausschreibung an die kreiseigene Servicegesellschaft.

„Ich finde gut, dass es jetzt endlich losgeht“, sagte Ausschussmitglied René Fullmann (CDU). Er sei aber schon überrascht, dass kein privates Wirtschaftsunternehmen beteiligt werden soll. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein Bieterverfahren einleiten und damit den Firmen in der Region das Vertrauen aussprechen, als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Servicegesellschaft zu initiieren“, erklärt er. Am Ende würden Autos mit polnischen Kennzeichen vor der Tür stehen und die Arbeit verrichten, befürchtet Fullmann.

Matthias Ehrhold (SPD) widersprach: „Die Servicegesellschaft ist auch ein Unternehmen der Wirtschaft im Südharz“. Und Heike Umbach (Linke) gab zu bedenken, dass derzeit alle Baufirmen voll ausgebucht seien und die Servicegesellschaft ihre Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt habe. Landrat Jendricke betonte, dass an allen Bauprojekten in der Region stets auch Firmen aus dem Südharz beteiligt seien. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir das Humboldt-Gymnasium selber bauen“, brachte er es auf den Punkt. Bei der Abstimmung über die Vergabe an die Servicegesellschaft gab es vier Ja- und zwei Nein-Stimmen. Neben René Fullmann votierte auch Jörg Prophet (AfD) gegen die Vergabe.