Eine Straßenbahn in der Wendeschleife von Nordhausen-Ost

Streit um Investitionen in Nordhäuser Straßenbahn

Dass der Landkreis für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Nordhausen aktuell nicht zuständig ist, weiß Landrat Matthias Jendricke (SPD). Aber er nutzt aktuelle Überlegungen im Rathaus, diese Zuständigkeit an den Kreis zu übertragen, um für seine Visionen zu kämpfen: Acht Millionen Euro würde er gern 2024 und 2025 in die Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 von der Parkallee über Krimderode bis Niedersachswerfen investieren. Drei Hybridstraßenbahnen – auch mit Wasserstoff oder Strom aus Batterien betrieben – dafür würden mit neun Millionen Euro zu Buche schlagen. Nicht zuletzt würde Jendricke gern als Combino-Duo-Ersatz für Linie 10 im Jahr 2027 zwei weitere dieser Bahnen anschaffen.