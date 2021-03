Nordhausen: Student plant Klage gegen einen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe

Frances Theres Beier

Als „skandalös“ bezeichnet Sebastian Friedrich das Handeln der Nordhäuser Verkehrsbetriebe in der Coronapandemie. Der Student hatte bei dem Unternehmen eine Stelle angenommen, die als „Minijob zur Intensivierung der Reinigung der Straßenbahnen in der Corona-Krise“ ausgeschrieben war. Für die Arbeit habe der Betrieb ihm eine Schutzausrüstung versprochen, die er seiner Aussage nach nicht bekam. An seinem ersten Tag sei er im Depot vom zuständigen Schichtleiter ohne Mund- und Nasenschutz begrüßt worden.