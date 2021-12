Stundenlanger Stau auf der A38 – Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Roßla. Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Auffahrunfall am Montag schwer verletzt. Die Autobahn 38 war für Stunden voll gesperrt.

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Montag auf der A 38 für einen viele Kilometer langen Stau gesorgt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag, mehrere Polizei- und Räumfahrzeuge waren im Einsatz. An der Unfallstelle seien neben Notarzt und Rettungswagen auch freiwillige Feuerwehren aus den Orten Oberröblingen und Sangerhausen mit gut drei Dutzend Helfern im Einsatz gewesen. Unter anderem musste die Fahrbahn in Richtung Göttingen von ausgelaufenem Öl und Benzin gereinigt werden. Die Autobahn blieb dafür für mehr als zehn Stunden gesperrt.

Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle mitteilte, war ein Sattelzug am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr weitgehend ungebremst auf einen Schilderwagen aufgefahren, der im rechten Fahrstreifen zur Absicherung eines anderen liegengebliebenen Lastwagens aufgestellt war. Der 66-jährige Fahrer des aufgefahrenen Sattelzugs wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aufwendig daraus befreit werden. Er kam schwerstverletzt in ein Thüringer Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Laut Polizei summiert er sich auf rund 260.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, war am Dienstag noch unklar.

Wegen der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf der A 38 in Richtung Göttingen zwischen dem Rastplatz Helmetal-Nord und Roßla. Die Lkw standen auf einer Länge von vielen Kilometern dicht an dicht in zwei Reihen. Da lange nicht abzusehen war, wie lange die Vollsperrung und Bergungsarbeiten dauern würden, habe man kleinere Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung zur nächstliegenden Abfahrt zurückgeleitet, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Tatsächlich konnte die Autobahn erst gegen 2.50 Uhr am Dienstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden.