Dröhnende Motoren und quietschende Reifen sind Pflicht. Und auch verbeultes Blech gehört zum Standard, wenn die Korth-Brothers ihr Programm zeigen. Am Sonntag kamen nun Südharzer in den Genuss dieser automobilen Stunt-Show, als die Brüder auf dem Parkplatz eines Nordhäuser Möbelmarktes Halt machte. Die Korth Brothers sind keine Unbekannten in Nordthüringen: Aus Ebeleben stammend, bietet die Familie originale Monstertrucks aus den USA, Motorrad-Stunts und -Sprünge sowie Autoartistik. Das Team besteht bereits in der dritten Generation und spielte als Double bereits in diversen Actionfilmen mit. Außerdem ist es bekannt aus Fernsehsendungen wie „Wetten Dass“ oder „Galileo“.