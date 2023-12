Sturm im Harz: Bahn fährt nicht auf den Brocken

Die Harzer Schmalspurbahn ist auch in Nordhausen sehr beliebt.

Harz Harzer Schmalspurbahnen nehmen am 29. Dezember den Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken nicht auf. Andere Strecken sind von den Ausfällen nicht betroffen.

Das Wetter ist gegenwärtig kein Freund der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Erneut gibt es eine schlechte Nachricht aus Wernigerode. Da die Meteorologen für diesen Freitag, 29. Dezember, eine stürmische Witterung vorhersagen, will die HSB diesem Unwetter ausweichen und ihren Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken am gesamten Freitag nicht aufnehmen, kündigt HSB-Sprecher Dirk Bahnsen an. „Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz wird fahrplanmäßig durchgeführt“, versichert er. Die Vorsicht ist begründet. Der Harz-Gipfel ist extrem windanfällig. Auf dem Brocken toben sich die Stürme ungehindert aus. Nach aktuellem Stand geht die HSB von einer Wiederaufnahme des Brockenverkehrs ab Sonnabend, 30. Dezember, aus.