Sturm im Harz: Bahn fährt nicht

Harz. Harzer Schmalspurbahnen reagieren auf Wettervorhersage. Wegen Sturmwarnung wird eine Strecke nicht befahren.

Einen Sturm sagen die Meteorologen voraus. Vor allem der Harz soll betroffen sein. Aus diesem Grund werden die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Donnerstag, 3. August, den Zugbetrieb auf dem Streckenabschnitt von Schierke zum Brocken nicht aufnehmen, kündigt HSB-Sprecher Dirk Bahnsen an. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn soll am Donnerstag planmäßig stattfinden.