Sturm im Kreis Nordhausen: Bäume stürzen auf Autos, Straßen und Stromleitungen

Südharz. Südharzer Feuerwehren meistern eine ereignisreiche Nacht.

Eine stürmische Nacht liegt hinter den Südharzer Feuerwehren. Das Orkantief Zeynep bescherte ihnen etliche Einsätze. Die Truppen mussten hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Windböen mit einer Stärke von bis zu 90 Kilometern pro Stunde fegten über den Kreis Nordhausen hinweg.

Im westlichen Landkreis fiel ein Baum auf eine Hochspannungsleitung. Die freiwilligen Feuerwehren aus Liebenrode, Klettenberg, Holbach und Mackenrode eilten herbei. Wenig später wurden sie auch nach Steinsee gerufen. Dort war ebenfalls ein Baum umgestürzt.

Auch in Kleinwechsungen konnte ein Baum dem Sturm nicht mehr standhalten und begrub Autos unter sich. Die Feuerwehren aus Groß- und Kleinwechsungen waren hier im Einsatz.

Ab Ilfeld ging in den Harz hinauf zeitweise gar nichts mehr. Die Straßen (sowohl die B 4 als auch die B 81) mussten wegen mehrerer umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden.

Die Sturmschäden im Stadtgebiet von Nordhausen halten sich in Grenzen. Die Berufsfeuerwehr berichtet: Es sei „nichts Dramatisches“ geschehen. Sie musste in der Nacht viermal ausrücken und sich dabei um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und umgekippte Verkehrsschilder kümmern. Schäden entstanden unter anderem an einer Bushaltestelle in der Halleschen Straße. Am Samstagmorgen mussten die Männer der Berufsfeuerwehr zum Kuhberg fahren. Dort hat der Sturm drei Bäume entwurzelt.