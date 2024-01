Sturmwarnung für den Harz: Keine Züge zum Brocken

Da mit so schönem Wetter wie auf dem Foto in den kommenden Tagen nicht zu rechnen ist, stellt die Brockenbahn ihre Fahrten ein.

Harz Das neue Jahr beginnt ähnlich, wie das letzte Jahr endete. Denn erneut stellt die Brockenbahn ihren Dienst ein. Wann die Schmalspurbahn nicht genutzt werden kann.

Regen und Sturm halten die Harzregion weiterhin in Atem. Und so beginnt das neue Jahr ähnlich, wie das alte Jahr geendet hat. Denn wie bereits kurz vor dem Jahreswechsel gibt es wieder schlechte Nachrichten für alle Fans der Brockenbahn. Wie Dirk Bahnsen von den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mitteilt, wird es am 3. Januar keinen Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken geben. Grund ist die angekündigte stürmische Witterung, die sich gerade auf dem Brockengipfel immer besonders bemerkbar macht.

Alle Verbindungen enden beziehungsweise beginnen in Schierke. „Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Schmalspurbahnen wird hingegen fahrplanmäßig durchgeführt“, versichert der HSB-Sprecher Bahnsen. Die Fahrgäste werden um Verständnis für diese Entscheidung gebeten.