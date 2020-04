Suchtberatung in Nordhausen wieder geöffnet

Die Suchtberatungsstelle am Schackenhof 2 ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet, doch sollte jeder eine Schutzmaske dabei haben. Wie die Diakonie weiter mitteilt, ist die Einrichtung Montag bis Donnerstag 9 bis 12 und Freitag 9 bis 14 Uhr geöffnet, nachmittags außerdem am Dienstag und Mittwoch von 13 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Erreichbar sind die Berater telefonisch unter 03631/467161 oder via E-Mail: suchtberatung@diakoniewerk.com.