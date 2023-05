Suchthilfezentrum Nordhausen bietet Öffentlichkeitstag

Nordhausen. Das Nordhäuser Suchthilfezentrum ist seit Jahren engagiert, Suchtkranken zu helfen. Bei einem Öffentlichkeitstag indes werden die Helfenden in den Mittelpunkt gerückt. Jeder Interessierte ist willkommen.

Das Thema „Co-Abhängigkeit – wenn Suchthilfe der Sucht hilft“ steht im Mittelpunkt eines Öffentlichkeitstags, zu dem das Suchthilfezentrum Nordhausen für Mittwoch, 17. Mai, einlädt. Von 9 bis 12 Uhr sind alle Interessierten in der Herzschlag-Jugendkirche willkommen.

Ab 9.30 Uhr berichtet eine Betroffene vom Leben in einer suchtbelasteten Familie. Die Chefärztin der Suchtklinik Wildeck-Richelsdorf hält ab 10.45 Uhr das Hauptreferat und beantwortet im Anschluss Fragen.

Das Suchthilfezentrum will sowohl Angehörige mit dem Öffentlichkeitstag ansprechen als auch Menschen in helfenden Berufen. Der Teilnahmebeitrag beträgt zehn Euro, Studierende und in der Selbsthilfe Tätige zahlen die Hälfte.