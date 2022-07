Südharz: Förderwürdige Ideen gesucht

Nordhausen. Geplant ist ein erster Ideenaustausch zu künftigen Vorhaben im Rahmen des Leader-Programms am 13. Juli.

Den Grundstein für eine neue Regionale Entwicklungsstrategie legen will die Regionale Aktionsgruppe Südharz am 13. Juli bei einer Auftaktveranstaltung zur neuen Leader-Förderperiode 2023 bis 2027. Um von dem EU-Fördertopf profitieren zu können, muss der Landkreis in einem Wettbewerb des Thüringer Infrastrukturministeriums überzeugen. Aufgezeigt werden sollen Entwicklungsziele bis 2027, untersetzt mit konkreten Projektideen und einem Leitbild.

Am 13. Juli können alle interessierten Vereine, Verbände, Kommunen und Einwohner ab 15.30 Uhr im Historischen Landratsamt Ideen und Anregungen für den ländlichen Raum einbringen. Um vorherige Anmeldung bittet Leader-Managerin Petra Weigt unter Telefon 03631 / 49 61 58 oder per Mail: info@rag-suedharz.de