Südharz hat standorttreues Wolfspaar

Diese zwei Wölfe sind bei Ilfeld in eine Fotofalle gelaufen.

Ilfeld. Über mehr als ein halbes Jahr hinweg wurden Beweise zusammengetragen

Ein Wolfspaar im Südharz wurde von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf als standorttreu eingestuft. Kotproben, Fotofallenbilder und Beobachtungen lieferten Nachweise über mehr als sechs Monate hinweg.

Beim Wolfsrüden handelt sich um einen Nachkommen aus dem niedersächsischen Rudel Gartow. Auch die Wolfsfähe wurde genetisch erfasst, bisher ohne Abstammungshinweise. Als standorttreu gelten in Thüringen auch drei Wölfe in Ohrdruf sowie zwei in der Rhön.