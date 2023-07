Südharz ist um ein Zertifikat reicher

Holger Holland, Initiator des World Cleanup Days in Deutschland und EU-Klimapakt-Botschafter (links), überreichte symbolisch die World-Cleanup-Fahne an Kathrin Materlik, Leiterin des Fachgebiets Abfallwirtschaft im Landratsamt, und Landrats-Beigeordneten Dirk Schimm (parteilos).

Nordhausen. Den Müll anderer aufzulesen, ist nicht selbstverständlich. Im Landkreis Nordhausen gehen immer mehr Leute diese Aufgabe an – das gab nun Ehre vom Initiator des World Cleanup Days in Deutschland.

Der Landkreis Nordhausen wurde jetzt als offizielle „World Cleanup Kommune“ zertifiziert. Holger Holland, Initiator des World Cleanup Days in Deutschland und EU Klimapakt-Botschafter (links), überreichte symbolisch die World-Cleanup-Fahne an Kathrin Materlik, Leiterin des Fachgebiets Abfallwirtschaft im Landratsamt, und Landrats-Beigeordneten Dirk Schimm (parteilos). Die diesjährige Aktionswoche ist vom 9. bis 16. September anlässlich des World Cleanup Days am 16. September geplant. Ziel seien doppelt so viele Teilnehmer wie voriges Jahr, hieß es aus dem Landratsamt. Eine Abschlussveranstaltung soll es zum Nordhäuser Bibliotheksfest geben.